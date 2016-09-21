В России принято сохранить украинскую литературу

Библиотека украинской литературы сохранена и передана во Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании президиума правительства Москвы.

Данное собрание ляжет в основу фонда Центра славянских культур, создаваемого в "иностранке". Также, туда войдут фонды самой библиотеки им. Рудомино, разных культурных центров и собрания библиотек стран-участниц Форума славянских культур (ФСК).

В департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы было сказано, что центр славянских культур станет "пространством, предоставляющим широкий выбор классической и современной литературы славянских авторов, а также будет служить площадкой для проведения встреч с писателями, деятелями культуры, представителями творческих профессий стран-участниц ФСК, координировать издательские проекты".


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