В России принят закон о курортном сборе до 2022 года
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора, который вводится в качестве эксперимента на период с 2018 по 2022 год.
Туристы будут дополнительно оплачивать свое местонахождение и пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Новый сбор будет взиматься с 1 мая 2018 года.
Максимальная ставка сначала будет составлять 50 рублей в сутки за человека, с 2019 года она поднимется до 100 рублей, отмечает Kommersant.
В августе 2016 года идею введению сбора поддержал Владимир Путин, поручив ведомствам проработать детали законопроекта.
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