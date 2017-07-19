В России принят закон о курортном сборе до 2022 года

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора, который вводится в качестве эксперимента на период с 2018 по 2022 год.

Туристы будут дополнительно оплачивать свое местонахождение и пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Новый сбор будет взиматься с 1 мая 2018 года.

Максимальная ставка сначала будет составлять 50 рублей в сутки за человека, с 2019 года она поднимется до 100 рублей, отмечает Kommersant.

В августе 2016 года идею введению сбора поддержал Владимир Путин, поручив ведомствам проработать детали законопроекта.