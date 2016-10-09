К России приблизился американский военный самолет

К границе России со стороны Крыма самолет США совершил разведывательный полет. Американское воздушное судно Р-8А Poseidon в очередной раз приблизилось к российским границам.

Разведывательное судно вылетело с авиабазы Сигонелла на Сицилии, сообщает "Интерфакс". К Крыму самолет подлетел через Грецию и Болгарию.

Ежедневно в районе Крыма фиксируется по два-три вылета разведки США. В последние недели вылеты такого рода со стороны ВМС США участились.

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Места: Россия, США
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