К России приблизился американский военный самолет

К границе России со стороны Крыма самолет США совершил разведывательный полет. Американское воздушное судно Р-8А Poseidon в очередной раз приблизилось к российским границам.

Разведывательное судно вылетело с авиабазы Сигонелла на Сицилии, сообщает "Интерфакс". К Крыму самолет подлетел через Грецию и Болгарию.

Ежедневно в районе Крыма фиксируется по два-три вылета разведки США. В последние недели вылеты такого рода со стороны ВМС США участились.