В России пресекут онлайн-торговлю редкими животными

В России введут ответственности за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных через интернет.

Инициатива связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в России.

Все сделки проходят через всемирную сеть.

Общий объем рынка нелегальной торговли животными Красной книги и их частями (дериватами) оценивается специалистами в 19 млрд долларов.

Проект закона предусматривает одинаковое наказание, как за продажу, так и за покупку в интернете животных и дериватов, передает RG.ru.