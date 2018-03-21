В России пресекут онлайн-торговлю редкими животными
В России введут ответственности за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных через интернет.
Инициатива связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в России.
Все сделки проходят через всемирную сеть.
Общий объем рынка нелегальной торговли животными Красной книги и их частями (дериватами) оценивается специалистами в 19 млрд долларов.
Проект закона предусматривает одинаковое наказание, как за продажу, так и за покупку в интернете животных и дериватов, передает RG.ru.
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