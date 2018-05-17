России предсказали вымирание населения к 2050 году

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал статистику и прогноз относительно демографической линии стран мира, и в частности, России.

По данным исследования, население Российской Федерации сократится с 144 до 133 млн человек к 2050 году.

Доля городского населения России составляет 74,4% (107,2 млн). Согласно прогнозам ООН, к 2050 году этот показатель достигнет 83,3%.

После 2025 года число жителей Москвы достигнет 12,8 млн и будет оставаться на этом уровне до 2035 года. Численность населения Санкт-Петербурга к 2035 году также вырастет незначительно: с нынешних 5,4 млн до 5,6 млн.

В число российских городов, население которых с 2000 года сократилось наиболее заметно, по данным доклада, входят Нижний Новгород (с 1 млн 331 тысяч до 1 млн 264 тысяч), Брянск (435 тысяч - 404 тысяч) и Нижний Тагил (398 тысяч - 354 тысяч), передает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: ООН
Следующая новость США науськивают Украину подорвать «путинский мост»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО