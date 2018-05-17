России предсказали вымирание населения к 2050 году

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал статистику и прогноз относительно демографической линии стран мира, и в частности, России.

По данным исследования, население Российской Федерации сократится с 144 до 133 млн человек к 2050 году.

Доля городского населения России составляет 74,4% (107,2 млн). Согласно прогнозам ООН, к 2050 году этот показатель достигнет 83,3%.

После 2025 года число жителей Москвы достигнет 12,8 млн и будет оставаться на этом уровне до 2035 года. Численность населения Санкт-Петербурга к 2035 году также вырастет незначительно: с нынешних 5,4 млн до 5,6 млн.

В число российских городов, население которых с 2000 года сократилось наиболее заметно, по данным доклада, входят Нижний Новгород (с 1 млн 331 тысяч до 1 млн 264 тысяч), Брянск (435 тысяч - 404 тысяч) и Нижний Тагил (398 тысяч - 354 тысяч), передает ТАСС.