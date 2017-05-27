ВКС России предотвратили выход боевиков из Ракки в Пальмиру
Российские ВКС уничтожили 32 грузовых автомобиля и более 120 человек из террористической организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ), которые направлялись из Ракки в сторону Пальмиры.
Источник в Минобороны РФ рассказал РИА Новости: «Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС». По данным собеседника, на пикапах были установлены крупнокалиберные пулеметы.
Он также пояснил, что курды хотели открыть для боевиков безопасный «Южный коридор» и позволить им уйти из Ракки в сторону Пальмиры. Однако российским ВКС удалось предотвратить этот план.
В настоящее время российские беспилотники контролируют пути, откуда террористы могут покинуть город. К работе подключены не только самолеты и вертолеты ВКС, но и подразделения Сил специальных операций.
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