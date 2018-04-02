В России предложили запретить ваххабизм
Ваххабизм может попасть под запрет на территории России, а организации, его пропагандирующие, рискуют войти в категорию экстремистских.
Инициатива была высказана муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным и поддержана Межрелигиозным советом России.
«В нашей стране ваххабиты представляют совокупность разнотипных структур, они развиваются, эволюционируют. После такого запрета их деятельность значительно усложнится, что сократит приток людей в террористическое подполье», - цитирует Самигуллина «Интерфакс».
Против запрета выступил Совет муфтиев России. По их мнению, преследования верующих за убеждения отрицательно отразятся на мусульманском сообществе России, межнациональном согласии и правовой культуре в стране.
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