В России предложили ввести должность омбудсмена по пенсионерам
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с инициативой учреждения должности уполномоченного по правам пожилых людей.
По его мнению, именно этой категории граждан требуется дополнительная защита. «В развитом государстве, где отношение к старикам почтительное, климат в обществе благоприятнее», - цитирует его НСН.
Хамзаев направил свои предложения по данному вопросу в Госдуму и президентский Совет по правам человека.
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