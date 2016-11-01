В России предложили ввести статью УК за видео с насилием над детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ввести уголовную ответственность за распространение видео материалов, содержащих сцены насилия над детьми.

- Предлагаем ввести уголовную ответственность за изготовление с целью распространения и распространение видеоматериалов, содержащих акты насилия в отношении несовершеннолетних, - цитирует «Интерфакс» выступление Кузнецовой в Туле на Межрегиональной конференции «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Она добавила, что результатом подобной практики являются многочисленные случаи психологических травм среди самих жертв насилия. Кроме того, такие видеоролики провоцируют дальнейшие негативные последствия, поскольку их распространение в интернете «культивирует насилие среди несовершеннолетних и провоцирует их на подобные съемки».

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