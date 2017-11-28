В России предложили сократить число дотаций бюджетников

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предложил сократить в России число получателей социальной поддержки из бюджета с целью перераспределения ресурсов.

Он пояснил, что при сокращении числа бюджетников, выплаты оставшимся гражданам увеличат.

По его словам, семь человек из десяти получают поддержку государства, при этом что нуждающихся, по мнению Антона Силуанова, значительно меньше.

По мнению главы Минфина, подобная реформа подстегнет рост потребительского спроса и благосостояния граждан, передает РИА Новости.