России предложили место в руководстве Парламентской ассамблеи ОБСЕ

На встрече с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в рамках международного форума женщин-спикеров в Абу-Даби председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен предложила России войти в руководящий состав организации.

- Что касается участия российской делегации, я понимаю, что вам важен этот момент и, может быть, вы найдете кандидатуру на позицию вице-президента бюро ПА ОБСЕ, - цитирует Муттонен «Интерфакс».

В свою очередь спикер верхней палаты парламента РФ выразила заинтересованность в этом вопросе.

- Мы согласуем этот вопрос с Госдумой. Мы были бы очень заинтересованы, чтобы это был Климов – заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, - сказала Матвиенко, уточнив, что Климов активно работает в Парламентской ассамблее ОБСЕ.