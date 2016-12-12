России предложили место в руководстве Парламентской ассамблеи ОБСЕ

На встрече с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в рамках международного форума женщин-спикеров в Абу-Даби председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен предложила России войти в руководящий состав организации.

- Что касается участия российской делегации, я понимаю, что вам важен этот момент и, может быть, вы найдете кандидатуру на позицию вице-президента бюро ПА ОБСЕ, - цитирует Муттонен «Интерфакс».

В свою очередь спикер верхней палаты парламента РФ выразила заинтересованность в этом вопросе.

- Мы согласуем этот вопрос с Госдумой. Мы были бы очень заинтересованы, чтобы это был Климов – заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, - сказала Матвиенко, уточнив, что Климов активно работает в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Любовь дороже денег

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО