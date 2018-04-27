В России предложили бороться с терроризмом теологией
Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что если бы на общегосударственном уровне в должном объеме было бы поставлено преподавание теологии в вузах России, то не было бы таких феноменов как вербовка студентов в ряды террора.
По его словам, преподавание теологии в вузах с соблюдением всех государственных требований к научным дисциплинам будет препятствовать распространению радикальных религиозных течений среди студентов.
Митрополит добавил, что теология поможет молодым людям понять учение ислама, и прояснит, какую доктрину эта религиозная традиция проповедует и насколько несовместимы с этой традицией идеи терроризма.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы, отмечает РИА Новости.
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