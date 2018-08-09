В России предлагается запретить хождение доллара США

Предложение по отмене на территории России хождения как валюты американского доллара обсуждается в экспертном сообществе и депутатами Госдумы.

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгений Федоров подтвердил, что подобные обсуждения в парламенте уже активно ведутся.

Экономический аналитик Антон Шабанов не исключил, что новые санкции могут привести к запрету в государственных банках на безналичные расчеты при помощи американской валюты.

Причиной обсуждения стали новые экономические санкции США к России.

Правительство РФ выступает резко против нового госдолга РФ и государственных банков, а также требует разбирательства и доказательств своей вины к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», передает «URA».

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Теги:
Места: Россия, США
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