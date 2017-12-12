В России появятся новые дорожные знаки

На российских дорогах появятся новые дополнительные дорожные знаки и таблички.

В новом предварительном национальном стандарте есть знаки «Въезд на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Глухие пешеходы».

Кроме того, на перекрестках, где нет интенсивного движения пешеходов или велосипедистов, появятся знаки «Уступи всем, и можно направо», он позволит повернуть направо на красный свет, если это не создает помех для других участников движения. Также появятся знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево, пишет газета «Известия».

Знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки».

Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.

В качестве эксперимента новые знаки уже устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова.

Реформа дорожных знаков не проводилась в России уже около 40 лет, сообщает «Национальная служба новостей».

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