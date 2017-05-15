В России появятся невозвратные билеты на поезда

Осенью текущего года в России могут появиться невозвратные биллеты на поезда дальнего следования, рассказал первый зампред главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

По его словам, комитет рассмотрит поправки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в «Устав железнодорожного транспорта» в ближайшее время.

Если законопроект будет принят, то Федеральная пассажирская компания сможет продавать пассажирам не подлежащие возврату билеты на поезда дальнего следования.

В настоящее время пассажир имеет право вернуть всю стоимость проезда при возврате билета не позднее, чем за восемь часов до отправления поезда. Если билет возвращен не позднее, чем за два часа до отправления, то пассажир может получить стоимость билета и 50 процентов цены плацкарты, а при возврате билета менее чем за два часа до отправления поезда ему вернут только стоимость билета.

Как пишет «Парламентская газета», доходы от продажи невозвратных билетов позволят снизить стоимость по этому тарифу в среднем на 30 процентов.

С 2014 года невозвратные билеты можно купить на самолет. По данным экспертов, это позволило снизить стоимость авиабилетов на 20-30 процентов.