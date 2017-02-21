В России появятся «черные списки» авиапассажиров

Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки в Воздушный кодекс РФ в отношении нарушителей правил поведения на борту самолета, которые могут создать угрозу безопасности полета.

По данным газеты «Коммерсант», граждане, попавшие в «черные списки» авиапассажиров, не смогут приобрести билеты на самолет в течение трех лет.

Кроме того, поправки предусматривают применение экипажем против нарушителей наручников и спецсредств, которые будут определены правительством.

Законопроект подготовлен ко второму чтению в парламенте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».