В России появятся «черные списки» авиапассажиров
Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки в Воздушный кодекс РФ в отношении нарушителей правил поведения на борту самолета, которые могут создать угрозу безопасности полета.
По данным газеты «Коммерсант», граждане, попавшие в «черные списки» авиапассажиров, не смогут приобрести билеты на самолет в течение трех лет.
Кроме того, поправки предусматривают применение экипажем против нарушителей наручников и спецсредств, которые будут определены правительством.
Законопроект подготовлен ко второму чтению в парламенте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Медведев назвал смерть Чуркина утратой для России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии