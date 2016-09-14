В России появятся беспилотные автомобили

АвтоВАЗ анонсировал выпуск первого "беспилотного" автомобиля. Такая функция позволит водителям легче справляться с городскими пробками. В концерне напомнили, что технология беспилотного вождения давно и активно используется в Европе.

Презентованная АвтоВАЗом технология Advanced Driver Assistance System, значительно облегчающая жизнь автомобилистам, как предполагается в недалеком будущем будет применена на всей линейке Lada. Пока что ориентировочный срок полного перехода отечественных авто на эту технологию - 5-10 лет.

При этом в концерне жврналистам подчеркнули, что беспилотная технология скорее пригодится в больших городах. Также она требовательна к качеству дорожного покрытия и ее использование в условиях сельской местности должно быть ограничено, сообщает RT.

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