В России появятся автоматы по продаже сим-карт

В России могут появиться специальные автоматы по продаже сим-карт.

Как пишет газета «Ведомости», симкоматы позволяют оператору связи при подключении идентифицировать будущего абонента.

Специальное устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом клиента.

Компания МТС готова установить первые симкоматы с системой распознавания лиц уже в этом году, сообщает «Федерал пресс».