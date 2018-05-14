В России появятся автоматы по продаже сим-карт

В России могут появиться специальные автоматы по продаже сим-карт.

Как пишет газета «Ведомости», симкоматы позволяют оператору связи при подключении идентифицировать будущего абонента.

Специальное устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом клиента.

Компания МТС готова установить первые симкоматы с системой распознавания лиц уже в этом году, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия
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