В России появятся автоматы по продаже сим-карт
В России могут появиться специальные автоматы по продаже сим-карт.
Как пишет газета «Ведомости», симкоматы позволяют оператору связи при подключении идентифицировать будущего абонента.
Специальное устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом клиента.
Компания МТС готова установить первые симкоматы с системой распознавания лиц уже в этом году, сообщает «Федерал пресс».
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