В России появится устный ЕГЭ по русскому языку

Устный единый государственный экзамен по русскому языку может быть введен в обязательном порядке в скором времени, рассказала президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.

По ее словам, устная часть по русскому языку должна быть отдельным экзаменом, чтобы понять, как выпускник школы умеет излагать свои мысли.

«Все наши школьники поймут, что, не развивая свою речь, нельзя рассчитывать на карьерное продвижение. Ведь иногда приходится и на парламентских слушаниях слышать такое, от чего становится, честно говоря, неловко», - рассказала Людмила Вербицкая в беседе с «Парламентской газетой».

Выпускники школ сдают ЕГЭ в период с 29 мая по 1 июля. Обязательными для всех являются экзамены по русскому языку и математике. По статистике, более сложным из обязательных предметов является математика, в среднем минимальный балл не удается преодолеть 6,1 процента выпускников, в тоже время русский язык не сдают 3,7 процента школьников.