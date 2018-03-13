В России появится центр лазерных технологий

Проект будет реализован отечественными специалистами совместно с китайскими коллегами.

Созданием международного центра лазерных и оптических технологий будут заниматься российский холдинг «Швабе» и Хуачжунский университет науки и технологий.

По словам первого замгендиректора «Швабе» Сергея Попова, планируется формирование целого научно-технологического задела в направлении промышленных лазеров. Данная отрасль нуждается в инновациях.

В частности, совместная работа планируется в сфере соврешнествования дисковых лазеров, которые сегодня активно применяются в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и тяжелом машиностроении.

Центр лазерных технологий планируется возвести на территории НИИ «Полюс», который входит в состав «Швабе», передает РИА «Новости».

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