В России появится центр лазерных технологий
Проект будет реализован отечественными специалистами совместно с китайскими коллегами.
Созданием международного центра лазерных и оптических технологий будут заниматься российский холдинг «Швабе» и Хуачжунский университет науки и технологий.
По словам первого замгендиректора «Швабе» Сергея Попова, планируется формирование целого научно-технологического задела в направлении промышленных лазеров. Данная отрасль нуждается в инновациях.
В частности, совместная работа планируется в сфере соврешнествования дисковых лазеров, которые сегодня активно применяются в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и тяжелом машиностроении.
Центр лазерных технологий планируется возвести на территории НИИ «Полюс», который входит в состав «Швабе», передает РИА «Новости».
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