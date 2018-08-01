В России появится рейтинг развития цифровой экономики регионов
В России появится рейтинг развития цифровой экономики регионов, который будет курировать Совет Федераций.
Совету придется разрабатывать единую методику оценки уровня развития цифровой экономики для российских регионах и вместе с региональными властями проводить регулярную оценку субъектов РФ.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в регионах при участии независимых экспертов появятся местные советы развитию цифровой экономики, которые займутся разработкой локальных стратегий по цифровизации, а также разработкой предложений на основе наиболее успешных практик, отмечает «Экономика сегодня».
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