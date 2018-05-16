В России появится поселение выходцев из Кыргызстана
На выкупленной киргизами земле уже поселились четыре десятка человек.
Населенный пункт Ала-Тоо-1 строится на территории Тульской области, в 120 километрах от Москвы. В общей сложности под застройку отведены 600 участков.
«Здесь поблизости есть заводы, фабрики. Так что наши соотечественники могут устроиться на работу и отдать детей в детский сад. Участок можно купить и по паспорту КР», — рассказала сайту 24.kg руководитель одноименной компании Гульмира Казыбекова.
Она добавила, что порядка 80% киргизов, работающих в РФ уже получили российское гражданство.
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