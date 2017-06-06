В России появится портал по операторам связи
В России до конца текущего года должен заработать интернет-портал, который будет содержать информацию обо всех отечественных операторах связи.
Разработкой ресурса занимается Минкомсвязи. На реализацию проекта потребуется свыше 100 миллионов рублей.
Портал будет содержать информацию об операторах телефонной, телеграфной, таксофонной, мобильной и спутниковой связи, эфирного, кабельного телевещания и радиовещания. Наряду с ними в единую базу будут включены интернет-провайдеры и поставщики онлайн-услуг, передает «Экономика сегодня».
Портал позволит оценить ситуацию с услугами связи в России, состояние коммуникационной инфраструктуры, выявить операторов-монополистов и устранить «цифровое неравенство».
Следующая новость Власти Чехии отказались принимать мигрантов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии