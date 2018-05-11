В России появится первый религиозный исламский банк

Сбербанк предлагает создать в России тестовую площадку для развития исламского банкинга в Татарстане, которая будет учитывать нормы исламского права обслуживания клиентов.

Начинать внедрение новой системы планируется с Казани, Грозного и Уфы.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама - в частности, запрещены ссудные проценты и различные «финансовые спекуляции».

Также организации напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц.

Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством, передает ТАСС.