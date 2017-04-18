В России появится первое мусульманское телевидение

До конца текущего года в Татарстане появится первое в России мусульманское телевидение.

В случае успеха это станет единственным подобным мусульманским каналом в европейской части России. В настоящий момент существует только региональное мусульманское телевидение, например в Чечне.

У духовного управления мусульман республики есть свои успешные проекты, среди которых, например, радио «Азан» и портал «Islam-Today», который в день, по словам советника муфтия Татарстана по информационной политике Ришата Хамидуллина, посещает порядка 70 тысяч человек.

На первом этапе планируется запустить проект в интернете, а после обкатки канал перейдет на кабельное вещание, отмечает «Бизнес-Online».