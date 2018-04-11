В России появится отдельный телеканал для анимэ
Впервые в России готовится к запуску телеканал «Fan», который целиком будет посвящен анимэ.
Канал будет показывать зарубежный контент, специально закупаемый в Японии, Китае, Корее и США, в перспективе добавится российский контент в жанре «fantastic animation».
«Fan «будет доступен в базовых пакетах операторов платного ТВ.
Аудитория канала — россияне в возрасте 14–40 лет.
Точной даты выхода телеканала в эфир пока не озвучивается, сообщает Kommersant.
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