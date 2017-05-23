В России появится научная степень по богословию

В России начнут присуждать ученые степени кандидата теологии и доктора теологии. Соответствующий приказ подготовило Министерство образования.

Согласно внесенным изменениям в номенклатуру научных специальностей, новые исследователи смогут получать степени кандидата и доктора теологии.

В конце мая впервые состоится защита диссертации протоиерея Павла Хондзинского на соискание ученой степени кандидата наук по специальности «Теология», сообщает ТАСС.

Богословие, или теология — систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии.

Представляет собой комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и его откровении, а также связанных с ним учениях о нравственных нормах и формах Богопочитания.

Богословие следует отличать от религиоведения и философии религии.