В России появится научная степень по богословию

В России начнут присуждать ученые степени кандидата теологии и доктора теологии. Соответствующий приказ подготовило Министерство образования.

Согласно внесенным изменениям в номенклатуру научных специальностей, новые исследователи смогут получать степени кандидата и доктора теологии.

В конце мая впервые состоится защита диссертации протоиерея Павла Хондзинского на соискание ученой степени кандидата наук по специальности «Теология», сообщает ТАСС.

Богословие, или теология — систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии.

Представляет собой комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и его откровении, а также связанных с ним учениях о нравственных нормах и формах Богопочитания.

Богословие следует отличать от религиоведения и философии религии.

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