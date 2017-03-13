В России появится национальная площадка интернет-торговли
Министерство экономического развития (МЭР) совместно со Сбербанком планируют создать российскую площадку интернет-торговли, рассказал заместитель министра Олег Фомичев.
По его словам, работа по созданию российского аналога популярной площадки интернет торговли Alibaba начнется уже в мае-июне текущего года. Отмечается, что площадка будет опираться на платформу Сбербанка.
В рамках проекта будет создан личный кабинет малого предпринимателя, а также предусмотрена возможность разместить товары и представить их описание, сроки поставки и цену, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на «Российскую газету».
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