В России появится национальная площадка интернет-торговли

Министерство экономического развития (МЭР) совместно со Сбербанком планируют создать российскую площадку интернет-торговли, рассказал заместитель министра Олег Фомичев.

По его словам, работа по созданию российского аналога популярной площадки интернет торговли Alibaba начнется уже в мае-июне текущего года. Отмечается, что площадка будет опираться на платформу Сбербанка.

В рамках проекта будет создан личный кабинет малого предпринимателя, а также предусмотрена возможность разместить товары и представить их описание, сроки поставки и цену, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на «Российскую газету».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Сбербанк, МЭР
Следующая новость Два московских банка остались без лицензий

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО