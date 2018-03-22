В России появится метеорологическая корпорация
Росгидромет предлагает объединить российские метеослужбы в единую госкорпорацию, заявил глава ведомства Максим Яковенко.
По его словам, в рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений невозможно перебросить деньги с одного учреждения на другое.
«Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - пояснил Яковенко.
Он также отметил, что предложения по объединению российских гидрометеослужб направлены на рассмотрение в правительство РФ.
По мнению главы Росгидромета, метеорологические службы не должны существовать только за счет государства.
«Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать», - цитирует «Интерфакс» слова Яковенко.
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