В России появится метеорологическая корпорация

Росгидромет предлагает объединить российские метеослужбы в единую госкорпорацию, заявил глава ведомства Максим Яковенко.

По его словам, в рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений невозможно перебросить деньги с одного учреждения на другое.

«Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - пояснил Яковенко.

Он также отметил, что предложения по объединению российских гидрометеослужб направлены на рассмотрение в правительство РФ.

По мнению главы Росгидромета, метеорологические службы не должны существовать только за счет государства.

«Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать», - цитирует «Интерфакс» слова Яковенко.