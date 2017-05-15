В России появится единая база данных о каждом жителе страны

В России появится единая база сведений обо всех гражданах страны, сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста РФ Александра Дронова.

По ее словам, ведомство создает единый реестр населения совместно с Министерством финансов и налоговой службой.

Дронова отметила, что создание подобной базы является это беспрецедентным для РФ, однако в зарубежных странах такие реестры давно и эффективно существуют.

Единый реестр населения будет основываться на базе записей актов гражданского состояния, который собираются создать уже к началу 2020 года. Он будет представлять собой свод записей с 1926 года, которые хранятся в ЗАГСах, сообщает «Национальная служба новостей».