В России появится «белый VPN»

В России может появиться специальный софт, обеспечивающий бесперебойный доступ к ресурсам, которые попали под случайную блокировку Роскомнадзора в рамках работы по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Соответствующее программное обеспечение может быть разработано на базе протокола OpenVPN, рассказал советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

«Мы говорим: давайте сделаем «белый список» и положим его сверху реестра блокировок Роскомнадзора. Берется OpenVPN - это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из «белого списка», - пояснил чиновник.

Он также отметил, что для этого необходимо будет удостовериться в том, что «белый список» достоверен, а добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые также использует Telegram.

Клименко подчеркнул, что в 2белые списки» будут включены только ресурсы, которые не используют IP-адреса вместе с Telegram.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать telegram на территории России из-за отказа владельца мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи от шифрования сообщений пользователей в рамках исполнения «закона Яровой». С 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Telegram, однако все попытки закончились неудачей, сообщает «Интерфакс».

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Места: Россия
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