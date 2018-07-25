В России появился новый полудрагоценный камень
Берилл, аквамарин и гелиодор будут включены в список «полудрагоценных камней», говорится в сообщении Минприроды России.
Отмечается, что это позволит сделать невыгодными его безлицензионную добычу и сбыт.
В министерстве заявили, что изменения будут закреплены в законодательстве и вступят в силу уже в этом году.
В настоящее время стоимость минерала в сырье достаточно высока, а на его месторождениях возможна его безлицензионная добыча, сообщает агентство Nation news.
Берилл — минерал гексагональной сингонии из подкласса кольцевых силикатов. Некоторые из разновидностей берилла, в частности изумруд, относится к драгоценным камням I порядка, а сочно окрашенный аквамарин — к драгоценным камням III порядка.
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