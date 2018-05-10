В России появился новый вид интернет-мошенничества
В России появился новый вид мошенничества в интернете, сообщила антивирусная компания «Доктор Веб».
Обман заключается в том, что несуществующие компании создают рассылку, в которой предлагают заплатить небольшой взнос для получения неких «социальных компенсаций».
Так, например, мошенники обещают доверчивым гражданам вернуть переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг.
Для оформления компенсации потенциальной жертве надо лишь зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, а также заплатить денежный взнос за использование портала, сообщает «РИА Новости».
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