В России появился новый вид мошенничества

Мошенники обещают доверчивым россиянам вернуть страховку, которую клиенты банков платят при оформлении кредита, заявил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Уточняется, что в большинстве случаев псевдоюристы создают видимость бурной, но безрезультатной деятельности. Но есть и те, кто собирает персональные данные граждан в неблаговидных целях.

По словам Климова, слова которого приводит «Коммерсант», «расстрахователей» можно условно разделить на три типа: первые — обычные юристы, которые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку.

Их можно подразделить на две категории — относительно безобидных, тех, кто создает видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, и тех, чья цель — получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях.

Для банков собиратели персональных данных угрозы не представляют, а вот у клиентов банков могут увести средства со счета или набрать займов на их имя.

Впрочем, некоторые обманщики предпочитают действовать по классической схеме и оформляют кредиты на других людей. Например, недавно они взяли 8,5 миллиона рублей на имя жительницы Вологды, сообщает «360».