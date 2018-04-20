В России появилось растительное масло «Новичок»

В ульяновской области в продаже может появиться растительное масло под названием «Новичок».

По словам предпринимателя Алексея Якушева, он решил заработать на международном скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Масло получило не только громкое название, но и этикетку с грозной аббревиатурой КГБ.

Кроме того, на упаковке «Новичка» помимо отсылки к советским спецслужбам можно найти ироничную надпись «продукты для долгой жизни».

Теперь Якушев рассчитывает, что его растительное масло получит одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.

Вместе с тем, пользователи соцсетей уже обвинили бизнесмена в плохом чувстве юмора, сообщает Ura.ru.