В России появилось растительное масло «Новичок»
В ульяновской области в продаже может появиться растительное масло под названием «Новичок».
По словам предпринимателя Алексея Якушева, он решил заработать на международном скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Масло получило не только громкое название, но и этикетку с грозной аббревиатурой КГБ.
Кроме того, на упаковке «Новичка» помимо отсылки к советским спецслужбам можно найти ироничную надпись «продукты для долгой жизни».
Теперь Якушев рассчитывает, что его растительное масло получит одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.
Вместе с тем, пользователи соцсетей уже обвинили бизнесмена в плохом чувстве юмора, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Найден способ кражи данных с iPhone
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии