В России появилось приложение для онлайн-заказа кофе

Сервис, которым уже давно пользуется Америка, вскоре появится и в России. На данный момент версия мобильного приложения доступна лишь в Москве и Петербурге. Работает в 30 заведениях двух мегаполисов. В ближайшее время их количество возрастет до 150.

В ближайшие сроки приложение запустят в Иркутске и Ангарске, далее последуют другие регионы России. После заполнения всей территории России разработчики хотят перейти на международный уровень. В стране очень высокий спрос на горячий бодрящий напиток. Люди хотят получать его, не выходя из собственного автомобиля, например по пути на работу, - сообщает «ВладТайм».

Поэтому лотки с горящим кофе будут разноситься прямо между рядами автомобиля. Любой сможет выбрать понравившейся напиток из полюбившегося заведения. В кротчайшие сроки напиток будет доставлен в любую точку города. Оплата будет производиться в режиме онлайн. Снятие средств с карты буде происходить лишь после того, как клиент получит свой напиток.