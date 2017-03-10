В России появилось приложение для онлайн-заказа кофе

Сервис, которым уже давно пользуется Америка, вскоре появится и в России. На данный момент версия мобильного приложения доступна лишь в Москве и Петербурге. Работает в 30 заведениях двух мегаполисов. В ближайшее время их количество возрастет до 150.

В ближайшие сроки приложение запустят в Иркутске и Ангарске, далее последуют другие регионы России. После заполнения всей территории России разработчики хотят перейти на международный уровень. В стране очень высокий спрос на горячий бодрящий напиток. Люди хотят получать его, не выходя из собственного автомобиля, например по пути на работу, - сообщает «ВладТайм».

Поэтому лотки с горящим кофе будут разноситься прямо между рядами автомобиля. Любой сможет выбрать понравившейся напиток из полюбившегося заведения. В кротчайшие сроки напиток будет доставлен в любую точку города. Оплата будет производиться в режиме онлайн. Снятие средств с карты буде происходить лишь после того, как клиент получит свой напиток.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Турция создала собственную навигационную систему

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО