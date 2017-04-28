В России повысят защиту персональных данных граждан

Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву до 1 декабря 2017 года повысить уровень безопасности государственных информационных систем в РФ, а также повысить уровень защищенности персональных данных граждан России.

Как сообщает Kremlin.ru, изменения в законодательство должны предусматривать, в частности, «обязательность учета и регистрации всех действий и идентификацию всех участников, связанных с обработкой персональных данных в государственных информационных системах».

Также принципы обработки данных в таких информационных системах должны предусматривать «минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач».

Хранение персональных данных в электронном виде в государственных информационных системах должно быть обеспечено по месту возникновения таких данных.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Мощи Николая Чудотворца доставят в Россию из Италии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО