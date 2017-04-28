В России повысят защиту персональных данных граждан

Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву до 1 декабря 2017 года повысить уровень безопасности государственных информационных систем в РФ, а также повысить уровень защищенности персональных данных граждан России.

Как сообщает Kremlin.ru, изменения в законодательство должны предусматривать, в частности, «обязательность учета и регистрации всех действий и идентификацию всех участников, связанных с обработкой персональных данных в государственных информационных системах».

Также принципы обработки данных в таких информационных системах должны предусматривать «минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач».

Хранение персональных данных в электронном виде в государственных информационных системах должно быть обеспечено по месту возникновения таких данных.