В России построят уникальную подводную лодку

Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с ЦКБ морской техники «Рубин» (ЦКБМ) разработали проект атомной подводной лодки, предназначенной для сейсмической разведки.

Главный конструктор ЦКБМ Евгений Топоров рассказал «Известиям», что строительство уникальной субмарины начнется в 2020 году. Она будет представлять собой обычный атомоход, но с рядом конструктивных изменений.

Главная особенность корабля – многометровые крылья-сенсоры, которые позволят «заглянуть» под грунт на десятки метров, а также создать трехмерную модель морского дня. Благодаря им лодка сможет вести разведку полезных ископаемых и выполнять множество других задач, в том числе и военных, хотя позиционируется как гражданская.

Субмарина сможет погружаться на глубину в 400 метров. Ее экипаж составят 40 человек, в автономном плавании лодка сможет находиться 90 суток.