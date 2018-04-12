В России построят гибридный термоядерный реактор

В России к 2030 году будет построен термоядерный реактор, функционирующий на тории – слаборадиоактивном металле периодической таблицы Менделеева.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», академика Евгения Велихова, Россия и все партнеры по проекту ITER способны примерно к 2030-2035 годам построить демонстрационный завод на базе гибридного реактора по производству ядерного топлива.

Он также подчеркнул, что наиболее подходящей площадкой для этого является Россия, так как наша страна имеет статус главного поставщика ядерного топлива в мире.

Вместе с тем, как пишет газета «Известия», российские ученые готовы сотрудничать с коллегами со всего мира.

Велихов отметил, что если не удастся преодолеть геополитические неприятности, то «Курчатовский институт» вместе с приблизительно сотней отечественных организаций в состоянии разработать гибридный термоядерный реактор без помощи зарубежных коллег, сообщает агентство Nation news.