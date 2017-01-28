В России построят более 150 км железной дороги в обход Украины
В 2017 году железнодорожные войска России построят более 150 километров путей в обход Украины. Об этом заявил замглавы Миноброны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Он пояснил, что работы в настоящее время ведутся на пяти участках: Журавка-Зайцевка, Зайцевка-Сергеевка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка.
Генерал отметил, что на ближайшем заседании штаба строительства железной дороги будут уточнены сроки окончания работ, передает «Интерфакс».
Строительство дороги в обход Украины стартовало почти два года назад. В конце декабря прошлого года оно было приостановлено в связи с новогодними праздниками. Работы возобновились 15 января.
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