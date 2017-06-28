В России построят атомный авианосец на 80 самолетов

Военно-морской флот России собирается построить авианосец нового поколения с атомной энергетической установкой.

Контракт на строительство авианосца может быть подписан к концу 2025 года, а сам авианосец Россия сможет получить в распоряжение уже к 2030 году.

Займется проектом Крыловский государственный научный центр (занимается исследованиями в области судостроения).

Новый корабль водоизмещением до 100 тысяч тонн сможет нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

Предварительное название авианосца – «Шторм».

Также Крыловский научный центр планирует до 2025 года построить два новых десантных корабля «Прибой».