Для ВМФ России построен новый корвет «Гремящий»

Корабль сошел со стапелей «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Флоту он будет передан до конца будущего года.

В ближайшее время будет проводиться оборудование жилых и бытовых отсеков корабля, а также установка вооружения. «Гремящий» оснастят ракетным комплексом «Калибр-НК», передает ТАСС. Начало испытаний корвета запланировано на август.

«Гремящий» является первым кораблем проекта 20385. В настоящее время «Северная верфь» продолжает строительство еще одного такого корвета «Проворный».