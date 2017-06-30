Для ВМФ России построен новый корвет «Гремящий»
Корабль сошел со стапелей «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Флоту он будет передан до конца будущего года.
В ближайшее время будет проводиться оборудование жилых и бытовых отсеков корабля, а также установка вооружения. «Гремящий» оснастят ракетным комплексом «Калибр-НК», передает ТАСС. Начало испытаний корвета запланировано на август.
«Гремящий» является первым кораблем проекта 20385. В настоящее время «Северная верфь» продолжает строительство еще одного такого корвета «Проворный».
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