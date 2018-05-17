В России попытаются исправить беспредел с ценами на рыбу

Правительство РФ поручило проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития ситуацию с рыбным рынком в стране.

В качестве мер по борьбе с высокими ценами на рыбу и морепродукты, власти России разработают отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли, рассмотрят субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство рыбозаводов, а также пересмотрят квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку продукции на территории РФ.

Эксперты уверены — подобные меры позволят снизить цены на продукцию в магазинах.

Также в правительстве отмечают, что россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов, отмечает «Известия».