В России попытаются исправить беспредел с ценами на рыбу
Правительство РФ поручило проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития ситуацию с рыбным рынком в стране.
В качестве мер по борьбе с высокими ценами на рыбу и морепродукты, власти России разработают отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли, рассмотрят субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство рыбозаводов, а также пересмотрят квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку продукции на территории РФ.
Эксперты уверены — подобные меры позволят снизить цены на продукцию в магазинах.
Также в правительстве отмечают, что россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов, отмечает «Известия».
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