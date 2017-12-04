В России попали под запрет морепродукты из Вьетнама
Россельхознадзор ввел запрет на поставки ракообразных из Вьетнама, обнаружив мышьяк в мороженных креветках.
Речь, в частности, идет о продукции вьетнамской компании Workshop i Seaprodex, уточняет «Интерфакс».
Запрет вступит в силу 8 декабря. Продукция, которая поступит в Россию до этой даты, будет подвергнута усиленному контролю.
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