В России попали под запрет морепродукты из Вьетнама

Россельхознадзор ввел запрет на поставки ракообразных из Вьетнама, обнаружив мышьяк в мороженных креветках.

Речь, в частности, идет о продукции вьетнамской компании Workshop i Seaprodex, уточняет «Интерфакс».

Запрет вступит в силу 8 декабря. Продукция, которая поступит в Россию до этой даты, будет подвергнута усиленному контролю.