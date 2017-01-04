ВКС России помогли уничтожить 35 тысяч боевиков в Сирии

При помощи ВКС России в Сирии уничтожены 35 тысяч боевиков и полторы тысячи единиц военной техники. Также ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов.

Как сообщили в Минобороны, при поддержке ВКС России от боевиков освобождено 12 тысяч квадратных километров территории Сирии и 499 населенных пунктов. У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин.

В Сирию доставлено и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости, сообщает «Интерфакс».