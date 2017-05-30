ВКС России получат истребитель Су-35С к концу года
Истребитель Су-35С может поступить на вооружение Воздушно-космических сил России в конце текущего года. Об этом заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов.
По его словам, в настоящее время свыше 50 боевых машин проходят опытную эксплуатацию и восковые испытания. В частности, оценивается эффективность нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и автоматизированных систем управления, передает РИА «Новости».
Борисов также рассказало ходе испытаний истребителя пятого поколения Т-50. Он отметил, что самолет уже подтвердил ряд предъявляемых к нему летно-тактических характеристик. В конце года начнутся его испытания с новыми двигателями.
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