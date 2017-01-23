В России подвели итог первого дня межсирийских переговоров в Астане

Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев считает, что первый день переговоров в Астане получился успешным и настраивающим на оптимистический лад. Начало процесса позволяет надеяться, что контакты между властью и оппозицией Сирии выйдут на новый качественный уровень.

- Хочу коротко проинформировать об итогах сегодняшнего дня. Мы считаем, что он был достаточно успешным. Прежде всего, как вы знаете, удалось открыть сегодня проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Я считаю это событие знаменательным тем, что удалось открыть это мероприятие не только в присутствии делегации трех стран гарантов соглашения, подписанного 29 декабря прошлого года, но и в присутствии представителя генерального секретаря ООН, а также посла США в Казахстане, но и в присутствии делегации сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции, - цитирует Лаврентьева «Интерфакс».

Спецпредставитель президента РФ также выразил надежду на конструктивное продолжение переговорного процесса.

- Я считаю, начало всем нам позволяет надеяться на выход на какой-то новый качественный уровень проведения переговорного процесса, - подчеркнул глава российской делегации.