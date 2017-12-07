В России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола

Росстат привел цифры по средней стоимости новогоднего стола для россиян в 2017 году.

Отмечается, что сумма по сравнению с 2016 годом выросла примерно на 300 рублей, и составила 5,8 – 6,1 тысяч рублей.

При подсчете ведомство включило в этот набор список из 29 пунктов - в частности, в него входят салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и другое.

Отмечается, что дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии - 8,1 тысяч рублей, 7,7 тысяч рублей и 7,6 тысяч рублей соответственно.

Москва в этом списке занимает четвертое место - в столице набор продуктов для новогоднего стола оценивается в 7,4 тысяч рублей.

Самая низкая стоимость новогоднего стола в Ингушетии - 3,1 тысяч рублей, передает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Техасе построят стадион на солнечных батареях

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО