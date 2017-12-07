В России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола

Росстат привел цифры по средней стоимости новогоднего стола для россиян в 2017 году.

Отмечается, что сумма по сравнению с 2016 годом выросла примерно на 300 рублей, и составила 5,8 – 6,1 тысяч рублей.

При подсчете ведомство включило в этот набор список из 29 пунктов - в частности, в него входят салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и другое.

Отмечается, что дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии - 8,1 тысяч рублей, 7,7 тысяч рублей и 7,6 тысяч рублей соответственно.

Москва в этом списке занимает четвертое место - в столице набор продуктов для новогоднего стола оценивается в 7,4 тысяч рублей.

Самая низкая стоимость новогоднего стола в Ингушетии - 3,1 тысяч рублей, передает ТАСС.