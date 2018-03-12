В России подсчитали число долгожителей и длину жизни

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что на сегодняшний день в России проживают несколько тысяч долгожителей.

По ее словам, на все население России более семи тысяч человек перешагнули возрастной рубеж в 100 лет.

Ольга Голодец добавила, что если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то теперь счет идет уже на тысячи.

Она напомнила, что в среднем по России по итогам прошлого года средняя продолжительность жизни составила 72,7 года, а в «клуб» стран с продолжительностью жизни выше 70 лет Россия вступила всего 4 года назад, передает ТАСС.