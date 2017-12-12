В России подорожают бюджетные автомобили

В следующем году в России могут подорожать бюджетные автомобили, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По его словам, следует ожидать резкого подорожания дешевых автомобилей, подпадающих под программу утилизации, так как стоимость новых иномарок в стране и так достаточно высока.

Эксперт при этом подчеркнул, что автомобили бизнес- и премиум-класса могут лишь незначительно вырасти в цене.

Кроме того, Похмелкин прогнозирует, что утилизационный сбор на легковые автомобили в 2018 году может вырасти на 87-125 процентов, сообщает Ura.ru.